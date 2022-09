Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, si prima doamna, Jill, au sosit luni la Westminster Abbey, unde participa la funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a alaturi de sute de lideri mondiali, informeaza EFE, citata de Agerpres. Sotii Biden au sosit cu propria masina blindata la biserica londoneza, la care au mai fost invitati, printre […] The post Sotii Biden au sosit cu propria masina blindata la funeraliile reginei Elisabeta a II-a appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .