Stiri pe aceeasi tema

- Micky, soția lui What's UP a facut primele declaratii dupa casatoria religioasa care a avut loc in toamna anului trecut. Cei doi și-au unit destinele la doi ani de cand s-au cunoscut, iar evenimentul a fost secret, departe de ochii curioșilor.What's UP a trimis invitația la eveniment cu o seara inainte,…

- George Nicolescu, artistul care s-a nascut orb, a murit astazi, la 74 de ani. Soția lui i-a fost, de departe, cel mai important sprijin in lupta cu boala. Cantarețul a fost operat vinerea trecuta și trebuia sa fie externat ieri, dar starea lui s-a agravat, atunci cand a fost dus la terapie intensiva.

- Vladuța Lupau și Adi Rus se pregatesc de un nou capitol in viața lor. Cei doi voiau sa devina parinți din nou, iar dorința este pe cale sa se indeplineasca. Artista este insarcinata din nou și a dat marea veste in cadrul concertului de la Sala Palatului, atunci cand a pregatit un moment special pentru…

- Florin Salam este acuzat de inșelaciune, dupa ce ar fi pacalit un barbat ca va fi prezent la un eveniment privat. Ar fi luat banii, iar mai apoi nu ar fi raspuns la telefon și nici nu a mai venit la nunta. Acum, barbatul care face aceste acuzații spune ca a luat legatura și cu soția manelistului și…

- Momente cumplite pentru familia lui Gabi Stangau. Celebrul violonist a fost astazi inmormantat. In mediul online, au aparut o mulțime de imagini de la ceremonie. Soția lui, Diana Berințan, nu s-a putut dezlipi de sicriu, iar lautarii au venit și au cantat melodii triste, in memoria lui Gabi Stangau.

- Minodora a ajuns pe mainile medicilor in urma cu doar cateva zile, iar cantareața a stat timp de patru ore in operație. Artista vorbește pentru prima data, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre problemele cu care s-a confruntat și numește intervenția ca fiind cea mai grea de pana acum. Ce s-a intamplat…

- Dan Ciotoi a facut primele declarații dupa ce a fost operat de urgența. Artistul a fost diagnosticat cu o boala grava și a vorbit despre starea actuala de sanatate, dupa ce a suferit intervenția chirurgicala care i-a salvat viața.

- Florin Salam a ajuns fața in fața cu oamenii legii, dupa ce a fost acuzat ca a batut o tanara in varsta de 23 de ani in primele zile ale anului 2024, despre care s-a spus și ca ar fi agrest-o intr-o camera de hotel. Iata primele declarații ale manelistului, dupa ce a ieșit din sala de judecata!