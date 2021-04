Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Parva are job nou in televiziune. Soția lui Ștefan Banica are acum o colaborare la Pro TV, va aparea saptamanal in emisiunea „Vorbește lumea” cu propria rubrica. Vedeta afirma acum ceva vreme ca este extrem de ocupata cu afacerea pe care a dezvoltat-o in pandemie , site-ul sau de haine, dar…

- Lavinia Pava se bucura de un real succes in afaceri, deși nu are parte de o asemenea bucurie și in dreptul carierei din cauza contextului actual. Soția lui Ștefan Banica Jr. vine cu un plus consistent la bugetul familiei. Lavinia Parva se bucura de succes in afaceri. Vedeta a inceput sa faca bani Soția…

- Madalin Ionescu și Cristina Șișcanu formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Recent, soția fostului prezentator TV a facut dezvaluiri neașteptate despre situația financiara a familiei pe timp de pandemie. Spre deosebire de alte vedete, celor doi le-au mers destul de bine in ultimul…

- Steliana Sima a intrat in gura lupului. Prezența sa, dar mai ales raspunsurile oferite lui Maruța in rubrica sa speciala, ”sosurile iuți”, a conturat un scandal in muzica populara. Solista l-a descris in termeni duri pe Gheorghe Turda. Reacția interpretului. Reacția lui Gheorghe Turda dupa descrierea…

- Cum pandemia i-a luat bucuria de a canta, solista iși aduce aportul, in felul sau, la raspandirea virusului cu o invenție vestimentara chic, in același timp recomandata. Solista, care s-a reprofilat pe perioada pendemiei, deschizandu-și propriul boutique vestimentar online, are succes comercial cu bluze…

