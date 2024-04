Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis, care a ajuns la 80 de ani și se confrunta cu mai multe probleme de sanatate, locuiește impreuna cu soția Oana, care are 45 de ani, intr-un apartament modest din București. Fostul primar al Bucureștiului, Viorel Lis s-a mutat acum cațiva ani cu soția Oana in locuința din Capitala. Este vorba…

- Marius Țepeliga a murit in urma cu mai bine de o saptamana. In urma cu cateva zile, familia l-a condus pe ultimul drum. Soția și apropiații și-au dorit mai mult ca niciodata discreție in aceasta perioada.

- Momente cumplite pentru familia lui Gabi Stangau. Celebrul violonist a fost astazi inmormantat. In mediul online, au aparut o mulțime de imagini de la ceremonie. Soția lui, Diana Berințan, nu s-a putut dezlipi de sicriu, iar lautarii au venit și au cantat melodii triste, in memoria lui Gabi Stangau.

- Dupa cateva ore de audieri, Roxana Dobre a plecat de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovița. Joi dimineața, Florin Salam s-a trezit cu poliția la ușa, iar pe numele lui a fost pus in aplicare un mandat de aducere. Manelistul a fost audiat intr-un dosar de inșelaciune!

- Giovana, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a publicat primele imagini cu burtica de gravida. Soția lui Sese este insarcinata cu al doilea copil, la doar 8 luni de cand și-a adus pe lume fiica.

- Alina, fosta concurenta din sezonul 5 Mireasa, a distribuit in mediul online un filmuleț adorabil in care apare fiul sau. Soția lui Valentin nu a mai ținut cont de nimic și le-a aratat susținatorilor chipul baiețelului ei.

- Viața Claudiei Iosif merge din ce in ce mai bine! Dupa desparțirea de Dorian Popa, Babs și-a construit propria casa, iar acum iși deschide un atelier. Vedeta are parte de inca o reușita dupa unul dintre cele mai grele momente din ultima perioada! Iata primele imagini cu noul proiect al Claudiei Iosif.

- Primele episoade ale celui de-al treilea sezon Lia – Sotia sotului meu, difuzate aseara la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, proiectul ce poarta semnatura Ruxandra Ion si Dream Film Production impunandu-se ca lider de piata atat la nivelul targetului urban si national, cat si in randul publicului…