- Sorin Oprescu, localizat de Interpol. Fostul edil al Bucurestiului a fost reținut deja. El fusese dat in urmarire naționala pentru ca nu a fost gasit la domiciliu pentru punerea in aplicare a mandatului de arestare. Asadar, Oprescu a fost reținut marți de autoritațile din Grecia. Condamnat la 10 ani…

- Romanii nu mai au nevoie de certificat de vaccinare si pot intra in Grecia doar cu actul de identitate, iar personalul din vama va fi suplimentat cu 50%, a afirmat, joi, Vasilis Kikilias, ministrul grec al Turismului, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. „Aproape am ridicat toate restrictiile…