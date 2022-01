Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD), spera ca in 2022 sa se circule pe o parte din cei 80 de kilometri de autostrada care sunt in lucru in prezent, sa dea drumul la podul suspendat de la Braila si sa existe drone pe santierele din Romania pana in vara acestui an. "Nu…

- “Salarizarea nu este la Ministerul de Finante. Ministrul Transporturilor are, in aceasta zona, libertatea, conform legii, sa stabileasca, impreuna cu personalul de acolo, in limitele bugetare aprobate. In limitele bugetare aprobate, deficitul bugetar nu va fi depasit”, a declarat Adrian Caciu, marti…

- ”Astazi se deschide circulatia pe autostrada Targu Mures-Ungheni. Vorbim de 4,5 kilometri care au profil de autostrada si 4,7 kilometri la profil de drum national cu doua benzi pe sens”, a scris, luni, pe Facebook, Sorin Grindeanu. Ministrul a reiterat ideea ca nu-si doreste festivism. ”Rezultate…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, aflat intr-o vizita in județele Braila și Galați, a anunțat un plan investițional de 73 de milirde de euro in urmatorii 10 ani. „In urmatorii 10 ani vorbim de un plan investițional pe transporturi, pe toate tipurile de transporturi, de 73 de miliarde…

- Sorin Grindeanu, noul ministru al Transporturilor, estimeza ca pana la finele acestei luni, vom putea circula pe drumul de legatura DN 5 km 60+500 – Soseaua de Centura- Podul Prieteniei km 61+400, care leaga Romania de Bulgaria. Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu alaturi de…

Autostrada A10 Sebeș-Turda va fi deschisa cu restricții: Ministrul Transporturilor a verificat incognito lotul 2 Sorin Grindeanu, noul al Transporturilor a testat Autostrada A10 Sebes-Turda