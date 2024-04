Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD-PNL pentru Primaria Generala a Capitalei, Catalin Cirstoiu, le-a cumparat, de la un targ din curtea Ministerului Agriculturii, cate o sticla de tarie contracandidatilor sai Nicusor Dan si Cristian Popescu Piedone. „Iau atacurile aparute zilnic impotriva mea drept dovada ca le este teama…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat ca primarul Capitalei, Nicusor Dan, refuza de doi ani sa preia metroul, sustinand ca nu intelege de ce edilul face acest lucru. ”Sunt absolut uimit, e singurul primar de dupa Revolutie care nu a vrut si nu vrea sa preia metroul. Nu poți sa discuti…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, spune ca „locul metroului” nu este la minister, ci la Primaria Generala a Capitalei. Oficialul guvernamental din fruntea Transporturilor l-a criticat pe actualul primar general al Capitalei, pe acest subiect. Ministrul Grindeanu a subliniat, vineri, aflat…

- In fiecare an, pe 21 martie, in intreaga lume se sarbatoreste Ziua Mondiala a Poeziei. Aceasta zi este dedicata celebrarii artei si expresiei poetice, intr-un efort de a sublinia importanta poeziei in cultura si spiritualitatea umana. Institutul Cultural Roman marcheaza aceasta zi in reprezentantele…

- Cristian Popescu Piedone și-a anunțat oficial candidatura la Primaria Capitalei din partea Partitudului Umanist Social Liberal (PUSL). De asemenea, edilul Sectorului 5 a dezvaluit ca formațiunea politica pe care o conduce va deschide listele pentru alegerile europarlamentare chiar cu numele sau. Cristian…

- In contextul alegerilor iminente pentru Primaria Generala a Bucureștiului, Cristian Popescu Piedone, actualul primar al Sectorului 5, a devenit principalul favorit al bucureștenilor, avand șansele cele mai mari de a obține cel mai mare procent din voturi. In ultima perioada, Piedone a primit tot mai…

- Cristian Popescu Piedone este hotarat sa candideze anul acesta la Primaria Capitalei. Despre candidatura sa a avut ocazia sa vorbeasca astazi și cu cei din PSD, potrivit evz.ro. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5 al Capitalei, a afirmat marți, ca in urma unei discuții cu liderul PSD despre…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, considera ca protestatarii care blocheaza, vineri seara, unele artere de la marginea Capitalei, ar fi fost bine sa fii solicitat o discuție cu autoritațile inainte de a decide sa iasa in strada. Sorin Grindeanu aplauda dialogul dintre autoritați…