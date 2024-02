Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul kazah al transporturilor, Marat Karabayev, s-a intalnit cu ministrul roman al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, la București, in Romania, și au discutat despre cooperarea bilaterala in transport și logistica, in special despre proiectele din cadrul Rutei Internaționale de…

- Statul roman cumpara trenuri noi, in valoare de 3,02 miliarde de lei, de la o firma cu sediul in Polonia. Anunțul in acest sens a fost facut de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, in ziua de 30 ianuarie 2024. “Prin semnarea astazi a 3 contracte, in valoare totala de 3,02 miliarde de lei, achiziționam…

- REȘIȚA – Protocolul de implementare a investiției a fost aprobat joi in Consiliul Local Reșița. Documentul a fost semnat zilele trecute de catre conducerea CFR Infrastructura in urma ordinului semnat de ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, si publicat, tot joi, in Monitorul Oficial! Dupa ce Reșița…

- Sambata, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a anunțat inaugurarea unui alt segment al Drumului Expres Craiova-Pitești, extinzand astfel rețeaua primului drum expres din Romania. Cu o lungime de 71,6 km, tronsonul recent deschis se intinde intre localitațile Robanești, din…

- S-a deschis circulația pe tronsonul al treilea al drumului expres Craiova-Pitești, de sambata putandu-se circula pe 71,6 km ai acestui drum, intre Robanesti si Colonesti, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii , Sorin Grindeanu. „S-a deschis circulatia pe inca un tronson al primului…

- Lotul Chețani-Campia Turzii, din Autostrada Transilvania, a fost finalizat cu mai bine de 8 luni mai devreme decat era termenul de catre austriecii de la STRABAG, iar joia viitoare acest tronson va fi dat in circulație, spune, vineri, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.„Constructorul trebuia…

- ”De astazi, navigatia pe Canalul Sulina este posibila si pe timp de noapte! Proiectul PRIMUS a fost finalizat iar sistemul de balizaj va permite navelor sa navigheze in conditii de siguranta 24 de ore din 24”, a transmis ministrul Transporturilor. Grindeanu a aratat ca ”este un pas extrem de important…

- Contractul de lucrari pentru lotul 3 din Tronsonul Ploiesti-Buzau al Autostrazii Moldovei a fost semnat, miercuri, iar la eveniment au fost prezenti premierul Marcel Ciolacu si ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.