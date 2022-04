Sorin Grindeanu a declarat, vineri, la Timisoara, ca spera ca in doua saptamani sa fie rezolvata contestatia la licitatia pentru realizarea unui Terminal de plecari externe pe Aeroportul Timisoara. ”Astazi trebuia sa fie semnat un contract pentru construirea Terminalului de plecari, din pacate timingul nu a fost cel pe care mi l-as fi dorit. Probabil ca in urmatoarele doua saptamani, nu vreau eu sa interferez in deciziile altor institutii, dar ar fi bine, cat mai rapid sa fie semnat, indiferent de solutia data de CNSC, urmare a acelei contestatii aparute in ultimul moment, sa fie semnat cat…