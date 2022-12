Stiri pe aceeasi tema

- „Anul viitor vom avea o crestere semnificativa a bugetului alocat investitiilor – 7,2%, reprezentand peste 110 miliarde de lei. Si anul acesta, am alocat cea mai mare suma din ultimii 32 de ani pentru investitii, aproape 90 de miliarde de lei. Masurile bune luate de guvern se vad in cresterea economica…

- ”Este o ordonanta trenulet, este a ministerului de Finante si este la noi la avizare, chiar in aceste momente se lucreeaza la aceasta Ordonanta. Acolo, parerea mea este ca e o greseala a colegilor de la Ministerul de Finante, in niciun caz Complexul Energetic Oltenia nu trebuie sa returneze 1,6 milioane…

- Parlamentul va vota, luni, 5 decembrie 2022, revocarea lui Badalau din funcția de vicepreședinte la Curtea de Conturi. Luni dimineața, Comisiile reunite de Buget – Finanțe din Parlament au votat, in unanimitate, in favoarea destituirii lui Niculae Badalau. Decizia privind revocarea de la Curtea de Conturi…

- Comisiile de buget-finante au termen pana luni, ora 12,00, sa intocmeasca raportul cu privire la revocarea lui Niculae Badalau din functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, acesta fiind arestat preventiv in urma unei anchete a DNA, anunța Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- „Aeroportul International «Stefan cel Mare» din Suceava va fi modernizat cu sprijinul Ministerului Transporturilor! Am semnat astazi un contract de finantare prin care va fi sporit gradul de siguranta si securitate pe acest aeroport. 65 de milioane de lei vor fi folosite pentru realizarea drumului si…

- ”Continuam modernizarea aeroporturilor din tara cu Aeroportul International Iasi! Am semnat astazi doua contracte de finantare (19,7 milioane lei) din fonduri europene pentru cresterea gradului de siguranta pe acest aeroport”, a scris, marti, pe Facebook, ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu…

- “Am pornit undeva in primavara cu ceea ce am gasit aici pe zona feroviara si anume acele 99 de linii de cale ferata care aratau cum aratau, cu vegetatii crescute, cu vagoane abandonate si am prioritizat lucrurile. Cu 35 de linii am intrat – si inca o data multumiri pentru sprijin, pentru ca am intrat…

- „Am prezentat astazi Comisiei de Transporturi, din cadrul Camerei Deputatilor, evolutia principalelor proiecte de infrastructura rutiera! Astfel, de la inceputul acestui an: – au fost semnate 45 de contracte pentru modernizarea (reabilitarea) si constructia infrastructurii rutiere, cu o valoare…