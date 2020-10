Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Timișoara a validat, joi, mandatul de primar al Timișoarei al lui Dominic Fritz. Urmeaza ca prefectul de Timiș sa stabileasca data investiturii și momentul in care noul edil va depune juramantul. Abia atunci va putea merge sa-și preia mandatul.

- ”Nu știu daca voi mai avea o alta conferința de presa”, a recunoscut, marți, Nicolae Robu, inca primarul Timișoarei, cel mai probabil pana in primele zile ale saptamanii viitoare. Dupa care a realizat o noua analiza a procesului electoral in urma caruia a pierdut locul de edil-șef, spunand ca el estima…

- Nicolae Robu anunta intentia de a prelua in patrimoniul municipalitatii timisorene, spatiul de 240 de metri patrati unde functioneaza Uniunea Scriitorilor si Revista Orizont, anuntate ca trebuie sa evacueze locatia din centrul Timisoarei. Primarul in functie anunta ca in urma discutiilor cu noii proprietari,…

- Robert Kristof, inca administrator public al Timișoarei in funcție, și-a golit biroul din primarie și și-a luat ramas bun de la colegi. A stat cinci ani in primaria lui Nicolae Robu, iar in ultimii patru a fost city manager al orașului. Spune ca au fost ani frumoși și ca viața nu se termina cu o funcție.

- Sarbatoare duminica seara in Piața Operei din Timișoara, unde noul primar Dominic Fritz și susținatorii sai celebreaza victoria. Candidatul USR-PLUS a fost intampinat cu aplauze de mulțime. Oamenii s-au adunat in Piața Operei dupa ce Nicolae Robu și-a recunoscut infrangerea.„Ați spus ca nu putem caștiga?!…

- Situatia electorala de la Timisoara a fost analizata de curand de un reportaj al celor de la Recorder. Se pare ca acesta nu a fost pe placul lui Nicolae Robu, mai multe persoane din oras nu au fost favorabile acestuia, iar actualul primar a lansat un atac sustinut impotriva acestora, spunand ca, de…

- In mod cert aveti cel putin minime cunostinte despre asa-zisele sondaje propuse de primarul Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook. Multe dintre ele au intrebari de genul: “Stiati ca primarul Timisoarei, doctor inginer, doctor honoris causa, academician Nicolae Robu, a facut, in calitate de rector al…

- Faptul ca cei de la Curtea de Conturi au constatat ca Directia de Urbanism a calculat gresit impozitele pentru cladirile noi, fapt pentru care primarul Nicolae Robu a fost gasit vinovat si amendat, a fost motiv de revolta pentru edilul-sef al Timisoarei in conferinta online de astazi. „Institutiile…