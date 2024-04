Glumind pe seama celor din PNL, presedintele PSD Timis, Alfred Simonis, a firmat ca pana acestia se trezesc din somn, social-democratii deja au castigat alegerile. Simonis i-a ironizat pe PNL-sti inclusiv la lansarea candidaturii lui Nicolae Robu la un nou mandat de primar al Timisoarei. Sambata, in timpul lansarii candidatului PSD-PNL Nicolae Robu la Primaria ... The post Alfred Simonis ii ia in balon pe aliatii din PNL: Pana se trezesc liberalii, noi, PSD-istii, castigam alegerile appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .