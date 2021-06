Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat luni seara ca unele școli se pot organiza astfel incat sa faca ore și cu prezența fizica in ultima saptamana de școala, care se suprapune cu examenul de Evaluare Naționala. „Consiliile de Administrație, conducerile școlilor, au obligația de a…

- Toți elevii vor reveni in clase din 13 septembrie, cand incepe anul școlar 2021/2022, da asigurari ministrul Educației, intr-un interviu pentru Antena3, relateaza Mediafax. Intrebat, vineri seara, la Antena 3, care este perspectiva pentru urmatorul an școlar, ministrul a raspuns ca speranța este sa…

- 2,6 milioane de elevi vor merge, de luni, la scoala cu prezenta fizica: Numarul, cu 200.000 mai mare ca saptamana trecuta Circa 2,6 milioane de elevi vor merge, la scoala cu prezenta fizica, a anunțat Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. Numarul acestora este cu aproximativ 200.000 mai mare decat cel…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca de maine, luni, vor putea merge fizic la scoala cu 450.000 de elevi mai mult fata de saptamana trecuta, fiind vorba de cei care sunt clasele terminale si care acum incep cursurile, dar si de aproape 80.000 de elevi din localitati unde rata de infectare…

- De miercuri, 5 mai, elevii se reintorc la cursuri. Se vor intoarce la școala copiii de gradinița și elevii care nu susțin examene naționale. Elevii din ani terminali se vor intoarce la școala in 10 mai. In funcție de incidența cazurilor de infectari cu Covid-19 din fiecare localitate, școlile vor funcționa…

- ,,Daca vor exista școli cu procent de vaccinare 100%, acestea cred eu ca ar putea sa solicite celor care au competențe de a se pronunța asupra solicitarii de prezența fizica 100% indiferent de scenariul in care funcționeaza acea școala”, a declarat in aceasta dimineața ministrul Sorin Cimpeanu, potrivit…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , s-a aratat increzator dupa ședința de joi avuta cu președintele Klaus Iohannis, in care s-au punctat susținerea pentru revenirea la scoala cu prezenta fizica dar si reevaluarea aptitudinilor manageriale ale directorilor de școli din Romania. „S-a discutat despre…

- Vești bune pentru elevi. Aceștia ar urma sa se reintoraca in școli in luna mai. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii ar putea sa revina in școli cu prezența fizica la sfarșitul lunii mai, inceputul lunii iunie, daca vor fi indeplinite anumite condiții care țin de respectarea regulilor…