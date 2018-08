Stiri pe aceeasi tema

- Membru al tribului ”Lemurilor” din Madagascar, Sorin Brotnei s-a pregatit pentru experiența sa in Madagascar, in ”Ultimul Trib”, insa realitatea a depașit cu mult așteptarile sale. Emisiunea ”Ultimul Trib” poate fi vazuta incepand din aceasta toamna, la Antena 1.

- Nerabdatoare sa inceapa experiența sa in ”Ultimul Trib”, in curand, la Antena 1, instructorul de fitness Cornelia Condeescu marturisește ca va imbrațișa chiar și eventualele temeri care vor ieși la iveala in Madagascar.

- Cine este Ema Șerban de la ”Ultimul Trib”. Șapte romani de rand, de varste și profesii diferite, au decis sa se avante in Madagascar, un taram complet diferit de tot ceea ce au vazut și trait pana acum. Printre cei șapte membri ai tribului format din oameni de rand se numara și Ema Șerban, manager intr-o…

- Actorul Silviu Mircescu se pregatește pentru ”Ultimul Trib”. Șapte romani de rand, de varste și profesii diferite, au decis sa se avante in Madagascar, un taram complet diferit de tot ceea ce au vazut și trait pana acum. ”Ultimul Trib”, noua provocare lansata de Antena 1, va trimite trei grupuri extrem…

- Șapte romani de rand, de varste și profesii diferite, au decis sa se avante in Madagascar, un taram complet diferit de tot ceea ce au vazut și trait pana acum. Printre cei deciși sa iși impinga limitele in ”Ultimul Trib” se numara și Mirel Magop, romanul care a parcurs pe jos zeci de mii de kilometri…

- "Ultimul Trib", noua provocare lansata de Antena 1, va trimite trei echipe extrem de curajoase și de puternice intr-o aventura in Madagascar! In competiție se pot inscrie, indiferent de varsta sau profesie, toate persoanele care cred ca pot rezista unor probe ce le vor pune la incercare simțurile…

- Antena 1 incepe inscrierile pentru ”Ultimul Trib”, noul reality show care combina abilitațile fizice și psihice ale concurenților, cu instinctul de supraviețuire și jocurile de strategie. ”Ultimul Trib”, noua provocare lansata de Antena 1 va trimite trei echipe extrem de curajoase și de puternice…