- Sorana Cirstea continua sa fie jucatoarea din Romania clasata cel mai bine in ierarhia WTA dat publicitatii luni, ea se mentine pe locul 26, cu 1765 de puncte. Ana Bogdan este pe locul 67, cu 942 puncte,.Irina Begu este pe 76, cu 888 de puncte, iar in top 100 se mai afla Jaqueline Cristian, mentinere…

- Iga Swiatek a castigat in premiera Turneul Campioanelor (WTA Finals), dupa ce a invins-o fara drept de apel in finala, cu 6-1, 6-0, pe americanca Jessica Pegula, luni, la Cancun (Mexic). Campioana poloneza nu a intampinat nicio opozitie din partea Jessicai Pegula (29 ani, locul 5 WTA), pe care a invins-o…

