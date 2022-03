Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (locul 30 WTA si cap de serie numarul 2) s-a calificat, marti, in optimile turneului de categorie WTA 250 de la Lyon. Sorana Cirstea a trecut in primul tur de sportiva din Georgia Mariam Bolkvadze (locul 156 WTA, venita din calificari), scor 6-3, 6-1. Meciul…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu (31 ani, 56 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 768.680 de dolari. In runda inaugurala, romanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-3, 6-1,…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (23 ani, 58 WTA) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 500 de la Sankt Petersburg (Rusia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 768.680 de dolari. In partida din runda inaugurala, romanca a invins-o, marti, 8…

- Sorana Cirstea (locul 38 WTA) a declarat, sambata, dupa calificarea in optimi la Australian Open, ca rusoaica Anastasia Pavliucenkova (locul 11 WTA si cap de serie numarul 10), pe care o cunoaste de cand avea 14 ani, este o adversara foarte dificila. Jucatoarea romana de tenis le-a multumit fanilor…

- Elena Gabriela-Ruse (locul 82 WTA), venita din calificari, a fost eliminata, miercuri, in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sydney. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa, cu scorul de 6-3, 6-1, de Anett Kontaveit din Estonia (locul 7 WTA si cap de serie numarul 4). Meciul…

- Elena-Gabriela Ruse (locul 82 WTA), venita din calificari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 500 de la Sydney. Ruse a invins-o pe poloneza Magdalena Frech (locul 105 WTA,) o jucatoare de asemenea venita din calificari, scor 6-2, 3-6, 6-4. Meciul a durat doua ore si 19…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in optimile de finala ale turneului Melbourne Summer Set 2 (WTA 250), dotat cu premii totale 239.477 de dolari, marti, dupa o victorie facila in fata rusoaicei Varvara Graceva, cu 6-0, 6-0.