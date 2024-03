Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Anca Todoni, locul 226 mondial si venita din calificari, s-a calificat in optimile turneului de categorie WTA125 de la San Luis (Mexic), potrivit news.ro Todoni a intrecut-o in primul tur pe spaniola Sarra Torribes Tormo, locul 28 mondial si favorita 3, scor 5-7, 7-5, 7-6…

- Irina Begu a caștigat primul meci jucat in 2024. Ocupanta locului 126 WTA a trecut de austriaca Sinja Kraus, scor 7-6 (10), 6-1, dupa o ora și 57 de minute. In turul doi al competiției, Irina Begu va evolua cu invingatoarea partidei dintre Cagla Buyukakcay (Turcia) și Tara Wurth (Croatia). Pentru calificarea…

- Jucatoarea romana de tenis Elena-Gabriela Ruse s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Maribor (Slovenia), dotat cu premii totale de 60.000 de dolari, dupa ce a intrecut-o pe Kathinka von Deichmann (Liechtenstein), cu 6-3, 6-3. Ruse (26 ani, 170 WTA) s-a impus dupa o ora si 27…

- Jucatoarea romana de tenis Cristina Dinu, numarul 257 in clasamentul mondial, a caștigat duminica turneul feminin de la Antalya. Competiția organizata de ITF face parte din categoria turneelor W35. Dinu a invins-o in finala pe canadiana Carson Branstine (

- Jucatoarea ucraineana Daiana Iastremska, venita din calificari, isi continua parcursul de vis la Australian Open, ea calificandu-se miercuri in semifinale, potrivit news.ro.Sportiva in varsta de 23 de ani a obtinut a opta victorie la Melbourne in ultimele trei saptamani, invingand-o pe Linda Noskova,…

- Jucatoarea de tenis ucraineana Daiana Iastremska, locul 93 mondial si venita din calificari, a acces, luni, in sferturile de finala de la Australian Open, primul grand slam al anului, potrivit news.roIastremska a trecut in optimi de belarus Victoria Azarenka, locul 22 mondial si cap de serie 18,…

- Jucatoarea americana de tenis Jessica Pegula, locul 5 mondial, a fost eliminata, joi, in turul doi la Australian Open, primul grand slam al anului.Pegula a fost invinsa de sportiva franceza Clara Burel, locul 51 WTA, care s-a impus cu scorul de 6-4, 6-2. Meciul a durat 70 de minute. In…

- Sportiva din Tunisia Ons Jabeur, cap de serie numarul 6, a fost eliminata cu 6-0 6-2 in turul 2 al Australian Open, de adolescenta rusa Mirra Andreeva, in varsta de 16 ani.Meciul a dura doar 54 de minute. Aflata la a patra aparitie pe tabloul principal al unui turneu de grand slam de la debutul…