Sorana Cîrstea, eliminată de la Australian Open 2023 încă din primul tur. Rezultatele înregistrate marți, pe tabloul feminin Sorana Cirstea (32 ani, 42 WTA) a fost eliminata de la Australian Open 2023. Jucatoarea romana a fost invinsa de kazaha Iulia Putinteva (28 ani, 47 WTA) cu 2-6, 6-4, 6-3, marti, la Melbourne, in runda inaugurala a primului turneu de Grand Slam al anului. Meciul a durat o ora și 51 de minute. Cirstea a dominat primul set, adjudecat cu 6-2, dar ploaia a intrerupt jocul in actul secund, la 2-1 pentru romanca si 15-15, schimband dinamica intalnirii. Putinteva a obținut un break la 2-2 și s-a impus cu 6-4. In decisiv, cele doua jucatoare au mers cap la cap pana la 3-3, dar apoi Putinteva s-a impus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

