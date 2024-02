Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a declarat ca victoria reusita in fata cehoaicei Marketa Vondrousova, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Dubai, reprezinta cea mai mare revenire din cariera sa, potrivit Agerpres. "Cred ca e cea mai mare revenire din cariera mea'',…

- Sorana Cirstea (33 ani, 22 WTA) a reușit, astazi, sa ajunga in semifinalele turneului de la Dubai. Performanța notabila a fost realizata dupa o victorie spectaculoasa obținuta in meciul cu Marketa Vondrousova (24 ani, 8 WTA). In disputa cu jucatoarea ceha, dambovițeanca s-a impus cu scorul de 2-6, 7-6…

- Reușita de proporții pentru Sorana Cirstea. Jucatorea romana de fotbal a bifat o victorie de senzatie impotriva lui Marketa Vondrousova, iar la finalul meciului a facut o serie de declarații impresionante. Cum se simte sportiva in aceasta isostaza și cat de grea a fost revenirea. Sorana Cirstea, victorie…

- Sorana Cirstea, locul 22 WTA, a invins-o pe Marketa Vondrousova, favorita 7, campioana de la Wimbledon, cu scorul de 2-6, 7-6 (1), 6-1 și e in semifinalele turneului de 1000 de puncte de la Dubai.

- Sorana Cirstea a declarat, joi, ca in meciul cu sportiva ceha Marketa Vondrousova a reusit cea mai mare revenire din cariera sa, dupa ce s-a impus, desi a pierdut primul set si a fost condusa cu 5-1 in setul doi. "Cred ca a fost cea mai mare revenire din cariera mea. La 1-5 nu ma gandeam ca voi castiga,…

- Sorana Cirstea a facut pasul in sferturile turneului WTA 1000 de la Dubai, sportiva noastra avand puterea sa revina de la 0-1 la seturi contra croatei Donna Vekic. La final, romanca s-a impus cu scorul de 3-6, 6-3, 7-5 și astfel urca pe locul 21 WTA, cel mai bun rezultat al carierei. Cirstea (33 ani,…