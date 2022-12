Imparțirea anului școlar in 5 module de studiu, noutatea principala acestui an școlar, este un experiment atent monitorizat, potrivit secretarului de stat Sorin Ion din cadrul Ministerului Educației. Acesta a declarat in primul „Podcast de la Minister” ca in curand se va face un sondaj in randul profesorilor, elevilor și parinților pe aceasta tema. Discuția a pornit de la o intrebare adresata de un elev de clasa a VII-a, care a dorit sa știe in ce condiții se va pastra aceasta structura și daca se va reveni la semestre. „Acum, cum sa zic așa, era sa zic off the record, dar suntem inregistrați,…