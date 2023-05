Sondaj Fed: Inflaţia a erodat securitatea financiară a familiilor americane Intr-un sondaj anual care arata efectele corozive ale inflatiei asupra increderii economice a americanilor, Fed a spus ca procentul respondentilor care au spus in 2022 ca se descurca ”cel putin bine din punct de vedere financiar” a scazut cu 5 puncte procentuale, cel mai mult de cand a fost lansat sondajul, acum un deceniu, la 73%. In anul precedent, acest procent se mentinuse la un nivel record. Ponderea celor care spun ca se descurca mai greu a crescut cu 15 puncteprocentuale, pana la 35%, cel mai inalt nivel de cand Fed a inceput sa puna aceasta intrebare in 2014. Fed a lansat sondajul numit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

