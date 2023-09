Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul a anuntat si alte masuri legislative care vor fi adoptate in perioada urmatoare, masuri care vizeaza domenii diverse, de la masuri care vizeaza administratia pana la decizii care vizeaza inechitatile din sistemul de pensii si de la sanctiuni aplicate soferilor care conduc drogati, pana…

- Zaharul și cartofii, in topul scumpirilor din ultimul an: Cum au evoluat prețurile la alimente Zaharul și cartofii, in topul scumpirilor din ultimul an: Cum au evoluat prețurile la alimente Potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), zaharul și cartofii se afla in topul…

- Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a declarat ca zuranolonul, vandut sub numele de marca Zurzuvae, a fost aprobat ca pastila administrata o data pe zi timp de doua saptamani, in tratamentul pentru depresia postpartum. Pana acum exista doar o varianta injectabila intravenos, informeaza…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a revenit pe crestere in luna iulie, dupa ce in iunie coborase la cel mai redus nivel din ultimii doi ani, din cauza exploziei preturilor la uleiurile vegetale, relateaza Reuters și Agerpres.

- Preturilor unor alimente de baza ar trebui sa scada de maine o data cu aplicarea plafonarii adaosurilor comerciale. Anumite sortimente de paine, lapte, oua, carne si legume sunt vizate de masura decisa de guvern in urma cu o luna.

- Administratia pentru Alimente si Medicamente (FDA) a aprobat un test de sange care prezice riscul ca o femeie insarcinata sa dezvolte o boala grava a tensiunii arteriale, scrie Insider care citeaza The New York Times, potrivit news.ro.Afectiunea, numita preeclampsie, apare atunci cand o persoana…

- Premierul Marcel Ciolacu s-a declarat „ferm convins” ca marti se va lua o decizie in ceea ce priveste preturile la anumite categorii de alimente, urmand ca joi aceasta sa se aprobe in sedinta de Guvern.

- Va fi un acord pe timp de trei luni pentru plafonarea adaosului comercial la alimente. Daca funcționeaza, masura se va prelungi cu 3 luni, daca nu funcționeaza, se va da act normativ și plafoneaza obligatoriu, potrivit unor surse.