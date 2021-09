Stiri pe aceeasi tema

- Un sondaj CURS efectuat in septembrie 2021 arata ca PNL este in cadere libera in optiunile de vot ale romanilor, dar si ca oamenii sunt mai ingrijorati de preturi decat de pandemie. Sondajul CURS - Centrul de Sociologie Urbana si Regionala a fost realizat in intervalul 8-10 septembrie 2021…

- SONDAJ CURS| Situație dramatica pentru PNL: Opoziția parlamentara atinge un nivel in premiera Actuala opoziție parlamentara, formata din PSD și AUR, sare in premiera de 50% in opțiune electoratului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS, in perioada…

- Actuala opoziție parlamentara, formata din PSD și AUR, sare in premiera de 50% in opțiune electoratului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala – CURS, in perioada 8-10 septembrie 2021. Situația peste una dramatica pentru PNL, care scade pentru prima data…

- In timp ce presa, formatorii de opinie și politicienii se concentreaza pe criza politica și pe pandemie, romanii considera alte lucruri mai ingrijoratoare. Potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS, in perioada 8-10 septembrie 2021, romanii sunt…

- Actuala opoziție parlamentara, formata din PSD și AUR, sare in premiera de 50% in opțiune electoratului, potrivit celui mai recent sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana și Regionala - CURS, in perioada 8-10 septembrie 2021. Situația peste una dramatica pentru PNL, care scade pentru…

- Un medic colaborator de la centrul de vaccinare din orașul Ocna Mureș a fost adus joi la sediul IPJ Alba. Reamintim faptul ca polițiștii din Alba au efectuat joi dimineața doua percheziții domiciliare in județul Cluj, la persoane banuite ca ar fi eliberat adeverințe care atestau, in fals, vaccinarea…

- Varianta Delta este acum majoritara in Europa, au confirmat vineri ramura regionala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) si Centrul european pentru prevenirea si controlul bolilor (ECDC), facand apel in special la cresterea numarului testelor gratuite si alte masuri de control al cazurilor, relateaza…

- FOTO| TOPUL „RUȘINII” in județul Alba, la Bacalaureat 2021: Cele trei licee cu ZERO elevi promovațid FOTO| TOPUL „RUȘINII” in județul Alba, la Bacalaureat 2021: Cele trei licee cu ZERO elevi promovați Rezultatele inițiale la Bacalaureatul din acest an au fost publicate astazi, 5 iulie 2021, iar, ca…