SONDAJ CURS: Moțiunea de cenzură are sprijin popular? Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 11-18 iunie 2021, indica faptul ca 52% din romani nu susțin demiterea Guvernului Cițu prin moțiune de cenzura. In opinia dumneavoastra, trebuie ca Opoziția sa propuna o moțiune de cenzura contra Guvernului Cițu? Cu siguranta da - 30%Probabil da - 14%Probabil nu - 21%Cu siguranta nu - 32%NS/NR - 3% Cuda - 30%Probabil da - 14%Probabil nu - 21%Cunu - 32%NS/NR - 3% Metodologie: Universul de esantionare: populatia adulta rezidenta din Romania, in varsta 18 ani si pesteVolumul esantionului: 1067 respondenti, votanti in varsta de 18 ani si pesteTipul eșantionului: probabilist, multistadial,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro de esantionare: populatia adulta rezidenta din, in18 ani si: 1067 respondenti, votanti inde 18 ani sieșantionului: probabilist, multistadial,…

Stiri pe aceeasi tema

- „Am vazut textul motiunii de cenzura si avem observatii. Noi avem doua conditii pentru a vota aceasta motiune: textul sa fie serios si in concordanta cu pozitiile publice pe care AUR le-a avut ca singura forta de opozitie reala si in al doilea rand ca sa gasim voturi si din partea arcului guvernamental…

- "Exclus. Oricine imi cunoaste cariera stie foarte clar ca eu niciodata nu am facut nicio intelegere cu PSD si nu voi face atat timp cat voi fi in viata publica. (...) E exclus. Asta este o bazaconie. De altfel, noi am si luat o decizie la nivelul coalitiei. Motiunea nu va avea niciun vot din partea…

- Liderul PSD a anunțat, luni, 14 iunie, ca a fost redactata moțiunea de cenzura pe care social-democrații vor sa o depuna in Parlament, saptamana viitoare. Titlul ales pentru moțiunea impotriva Guvernului este urmatorul: ”Romania esuata, recordul fantastic al Guvernului Citu!”. ”Am finalizat textul motiunii…

- Social-democrații au finalizat textul moțiunii de cenzura la adresa Executivului, intitulata "Romania eșuata. Recordul fantastic al guvernului Cițu". Marcel Ciolacu, liderul PSD, spune ca va negocia cu parlamentari care nu sunt din aceeași formațiune pol

- In 2020, in Romania s-au nascut cei mai puțini copii din 1930 pana in prezent, anunta Institutul National de Statistica intr-un comunicat remis cu ocazia Zilei de 1 iunie. La 1 ianuarie 2021, numarul copiilor cu varsta cuprinsa intre 0-18 ani care aveau domiciliul in Romania a fost de 3.895.000, in…

- Europarlamentarul Dacian Ciolos, copresedinte al USR-PLUS, reactioneaza la anuntul PSD cu privire la depunerea unei motiuni de cenzura, pe 14 iunie, „avand ca obiect principal eșecul guvernului in privința PNRR”. Ciolos afirma ca social-democratii critica PNRR pentru ca nu pot lua comision din cele…

- Romania se afla in plina criza guvernamentala in mijlocul Valului 3 al pandemiei cu noul coronavirus. In fapt chiar gestionarea crizei a condus la revocarea ministrului Vlad Voiculescu. Colegii celui demis au mutat imediat retragandu-i sprijinul politic premierului Florin Cițu care insa are sprijinul…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, e de parere ca AUR va vota moțiunea de cenzura pe care social - democrații planuiesc sa o depuna la adresa Guvernului Cițu. Citește și: Timișorenii s-au SATURAT de restricții și carantina - PROTEST la casa lui Dominic Fritz: Afara, afara, javra ordinara "Negocierea…