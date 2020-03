ŞOMAJ TEHNIC. Câţi bani vor încasa românii, de fapt Cei fara studii superioare și care sunt platiți cu salariul minim vor primi o indemnizatie in valoare de 978 lei net, iar la salariul minim pentru studii superioare indemnizația va fi de 1.031 lei. O categorie privilegiata a salariului minim va fi sectorul construcții, unde indemnizația va fi de 1.772 lei, dat fiind ca aici salariul minim este de 3.000 de lei și nu este supus impozitarii. "Am primit un draft de proiect de modificare a Ordonanței 30, prin care se mai indreptau niște lucruri. Povestea cu absența capacitații financiare de a plati toate salariile este scoasa, iar la reducerea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

