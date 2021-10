Stiri pe aceeasi tema

- Tranzitia catre masinile electrice va fi inevitabila. Multi romani au trecut deja la autoturisme electrice iar altii pun in balanta avantajele si dezavantajele unei astfel de masini.Romania trebuie sa ajunga la un sistem de transport nepoluant pana in 2050 conform Pactului ecologic european. Potrivit…

- Vanzarea masinilor noi pe benzina si motorina ar putea fi interzisa din 2035 in Uniunea Europeana si deci si in Romania, a transmis ministrul Mediului, Tanczos Barna, potrivit Digi24. „Da, asta este asumarea Comisiei, asta inseamna o tranzitie de 14-15 ani aproape, de la motoarele cu ardere…

- Era masinilor pe benzina si motorina se apropie de sfarșit. Pana cand vor mai putea fi vandute in UE Era masinilor pe benzina si motorina se apropie de sfarșit. Pana cand vor mai putea fi vandute in UE Tanczos Barna, ministrul Mediului a transmis, la Digi24, ca vanzarea masinilor noi pe benzina si motorina…

- ”Nivelul de dezvoltare economica a unei societati este demonstrata prin accesul la utilitatile de baza, in special accesul la reteaua de apa potabila si canalizare. Romania are deficiente in acest domeniu, iar Comisia Europeana a initiat o procedura de infringement impotriva tarii noastre deoarece retelele…

- Senator Ovidiu Puiu: ”Europa trece la verde, Romania se ingroapa in gunoaie și deșeuri!” Ovidiu Puiu, senator PSD, trage un semnal de alarma despre deșeurile care ingroapa Romania: ”In mod paradoxal, deși sub impulsurile Uniunii Europene – Romania a inceput sa vorbeasca despre trecerea la verde, lucrurile…

- Proprietarii de mașini mai vechi de 15 ani ar putea plati un impozit ridicat, care ar putea ajunge și la 900 de lei pe an. In Romania sunt in total 8 milioane de mașini,iar 4 din zece au mai mult de 17 ani, spune ministerul mediului. Adica este un parc auto invechit. Spre comparație, media varstei unei…

- Datoria publica este la un nivel rezonabil pentru Romania susține prim-ministrul Florin Cițu. ”Știți foarte bine ca in Uniunea Europeana de la 60% exista discuții. In Romania s-au luat decizii de a avea cateva masuri inainte a avea 60%. Deja masurile sunt luate de anul acesta. Știți ca in…

- Ministrul UDMR al Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna, continua seria declarațiilor controversate care compromit imaginea și poziția Romaniei in Uniunea Europeana. Recent, Tanczos Barna, a acuzat in presa maghiara ca strategia UE privind padurile nu a fost dezbatuta cu statele membre. El a…