Soluții inovatoare complete pentru încălzirea eficientă a spațiilor greu accesibile sau temporare Intr-o lume in continua schimbare, necesitatea de a avea soluții flexibile și eficiente pentru incalzirea spațiilor temporare sau greu accesibile devine din ce in ce mai importanta. Indiferent ca vorbim despre șantiere de construcții, cladiri sau proiecte temporare, alegerea unei soluții de incalzire adecvate poate face diferența in asigurarea unui mediu confortabil și eficient din punct de vedere energetic. In acest articol, vom explora soluțiile inovatoare de incalzire oferite de Hoval, care acopera o gama larga de aplicații și aduc beneficii semnificative in termeni de flexibilitate, economii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de 4.1 grade pe scara Richter s-a produs luni, 19 iunie, in jurul orei 8.26, in Romania. Epicentrul a fost localizat in Oltenia, Gorj. Potrivit INFP, in ziua de 19.06.2023, 08:26:02 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.1, la adancimea de 15…

- Femeile care folosesc pilule contraceptive din adolescența prezinta un risc major de depresie, potrivit unui recent studiu. Indiferent de generație, pilulele contraceptive nu sunt lipsite de riscuri. Ele pot avea efecte nefaste asupra sanatații fizice și psihice. Un recent studiu, publicat in Epidemiology…

- Scandal in diplomația romaneasca. Ambasadorul Romaniei in Kenya, Dragoș Viorel Țigau, a fost chemat de urgența de la post, in 8 iunie, dupa ce a fost acuzat de un grup de diplomați africani ca i-ar fi asociat cu maimuțele intr-o reuniune diplomatica la sediul ONU din Nairobi. Incidentul ar fi avut loc…

- Distrugerea barajului Nova Kahovka a condus la o „scadere semnificativa” a nivelului apei in rezervorul cu apa folosita la racirea sistemelor de la centrala nucleara Zaporojie, a avertizat marți șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomica, Rafael Grossi, potrivit unui comunicat al agenției.…

- Dupa 1990 au aparut o mulțime de lacașe de cult, dar nu se știe cați bani publici s-au investit in acestea, insa un lucru e cert și anume ce lucrari a efectuat Compania Naționala de Investiții (CNAI) in ultimii 15 ani și cați bani s-au investit. 15.000.000 de euro pentru 37 de lacașe de cult Directorul…

- Noul bașcan al Gagauziei și puterea centrala vor trebui sa mearga unul in intimpinarea altuia, de dragul populației intregii țarii. Despre acest lucru a declarat specialistul in PR, Vitalie Dragancea, in cadrul emisiunii "PULS cu Ludmila Belcencova" de pe canalul Orizont TV, scrie a-tv.md. Comentind…

- ”Lovitura” polițiștilor de frontiera giurgiuveni a fost inregistrata marți seara, in urma controlului unui autocar, la intrarea in țara. In data de 25.04.2023, in jurul orei 21.30, polițiștii de frontiera giurgiuveni au oprit pentru control, pe sensul de intrare in țara, un autocar ce aparține unei…