Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a propus marti mai multe solutii temporare de reducere a blocajelor rutiere de pe DN1 din Valea Prahovei pana la finalizarea autostrazii Comarnic-Brasov, printre care si folosirea unui drum forestier in zona Azuga."In paralel (cu debutul constructiei…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a propus marti mai multe solutii temporare de reducere a blocajelor rutiere de pe DN1 din Valea Prahovei pana la finalizarea autostrazii Comarnic – Brasov, printre care si folosirea unui drum forestier in zona Azuga. „In paralel (cu debutul constructiei sectorului…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a propus marti mai multe solutii temporare de reducere a blocajelor rutiere de pe DN1 din Valea Prahovei pana la finalizarea autostrazii Comarnic Brasov, printre care si folosirea unui drum forestier in zona Azuga.

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a propus marti mai multe solutii temporare de reducere a blocajelor rutiere de pe DN1 din Valea Prahovei pana la finalizarea autostrazii Comarnic Brasov, printre care si...

- Traficul este aglomerat pe unele portiuni ale DN1, se circula in coloana intre Posada si Busteni, iar carosabilul este acoperit cu strat mic de zapada in Sinaia, Busteni si Azuga, informeaza IPJ...

- UPDATE ora 19:30 - Biroul de presa al IJP Prahova: In acest moment traficul pe DN1 se desfașoara in urmatoarele condiții: Coloana pe sensul de urcare catre Bușteni de la km 121, intrare in Sinaia, iar pe coborare trafic intens de la limita cu județul Brașov km 138; DN 1 zona…

- Traficul pe DN1 este ingreunat, duminica dupa-amiaza, circulația desfașurandu-se in coloana pe mai mulți kilometri, anunța Poliția Prahova. In zona stațiunilor de la Valea Prahovei ninge viscolit, iar șoseaua este acoperita cu zapada framantata. „La aceasta ora, pe DN 1 se inregistreaza coloana in mișcare…

- Traficul pe sensul spre Capitala al DN 1 Brasov - Bucuresti este aglomerat, joi dupa-amiaza, pe Valea Prahovei circulandu-se in coloana, anunta Centrul Infotrafic, potrivit news.ro.Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca se circula in conditii de aglomeratie pe sensul catre Capitala…