Stiri pe aceeasi tema

- Ronnie Romero, real star al rock-ului mondial, s-a casatorit in Romania. In vreme ce VIP-urile noastre fac nunțile in afara țarii, departe de ochii indiscreți ai jurnaliștilor, ei bine solistul legendarei trupe rock Rainbow a ales sa faca nunta cu frumoasa Corina Minda la Snagov. Nascut in Chile, stabilit…

- Ronnie Romero, real star al rock-ului mondial, s-a casatorit in Romania. In vreme ce VIP-urile noastre fac nunțile in afara țarii, departe de ochii indiscreți ai jurnaliștilor, ei bine solistul legendarei trupe rock Rainbow a ales sa faca nunta cu frumoasa Corina Minda la Snagov. Nascut in Chile, stabilit…

- Fasolea verde se poate folosi in foarte multe preparate. De cele mai multe ori, mamele sau bunicile noastre alegeau sa foloseasca fasolea verde pentru a face o mancare cu carne din ea. Deși nu este un fel de mancare sofisticat, trebuie sa recunoaștem ca este un preparat tare gustos care ne aduce aminte…

- Nicolae Georgescu: „Romania nu va duce lipsa de mancare, in special de produse agricole romanești de calitate superioara” Foarte mulți au scris despre revenirea ministrului Daea. Nicolae Georgescu, deputat PSD de Argeș afirma ca el va aborda provocarile care il așteapta. „Toata lumea este cu ochii pe…

- Cand celebra bucatareasa Julia Child și-a facut apariția la televizor pentru prima data in anul 1962, i-a introdus pe americani in arta bucatariei franceze cu ajutorul unei rețete foarte simple: omleta. Acest fel de mancare a existat, intr-o forma sau alta, inca din cele mai vechi timpuri. Delicioasa…

- Sri Lanka este „in faliment”, a declarat premierul Ranil Wickremesinghe. Țara se confrunta cu cea mai grava criza financiara din ultimele decenii. Milioane de oameni nu au alimente, medicamente și combustibil. Recent, guvernul a declarat ca stocurile de benzina mai ajung doar pentru o singura zi, scrie…

- Draniki reprezinta o mancare belorusa care provine din bucataria lor traditionala. Sunt asemeni ”clatitelor” doar ca sunt caracterizate de diversitatea ingredientelor din care pot fi preparate. Noi am ales rețeta draniki cu cartofi deoarece se gateste foarte rapid si este foarte gustoasa.

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca fiecare ediție de la Neatza cu Razvan și Dani vine mereu cu o porție buna de ras, care mereu aduce zambetul pe buze telespectatorilor. Ei bine, azi nu a mai fost Dani Oțil cel cu glumele la el in cadrul emisiunii, ci chiar Ramona Olaru, care s-a și obișnuit…