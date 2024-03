Stiri pe aceeasi tema

- Numarul investitorilor in fonduri de investiții a depașit pragul de 600.000 de persoane, maxim istoric pentru industria de asset management din Romania Industria de asset management din Romania a depașit, la inceputul acestui an, 600.000 de investitori, un nou maxim istoric pentru industria locala de…

- Studiu Colliers Anul 2023 s-a incheiat cu un nivel de activitate consistent pentru sectorul industrial și logistic, cu contracte de inchiriere pentru aproximativ 770.000 de metri patrați, in ușoara scadere fața de nivelul record de 830.000 de metri patrați din 2022, potrivit raportului anual publicat…

- Romanul ”Nu se schimba ispitele, se schimba numai sensul lor” (Editura Napoca Star, 2024), dedicat vieții filosofului Mircea Vulcanescu, semnat de binecunoscutul scriitor și om de cultura Al Florin Țene, este cel care incheie seria romanelor despre cei șase ”sfinți ai inchisorilor” (varfuri ale intelectualitații…

- A fost vreme de mijloc de primavara la sfarșit de februarie. Temperaturile au crescut mult in centrul și vestul Transilvaniei, pe fondul unei circulații de aer cald dinspre sud-est, iar in județul Cluj s-a depașit recordul de caldura pentru luna februarie. Potrivit datelor de la ANM, in condiții de…

- Raport Cushman & Wakefield Echinox In ultimul trimestru din 2023 s-au inregistrat tranzacții de inchiriere de spații de birouri in București cu o suprafața totala de 116.000 de metri patrați, ducand astfel volumul anual contractat la peste 463.000 de metri, un record istoric, potrivit datelor companiei…

- Premierul britanic Rishi Sunak s-a aflat vineri in vizita la Kiev. Corespondenții presei straine semnaleaza ca aceasta vizita a marcat un moment semnificativ in poziția Regatului Unit fața de lupta Ucrainei impotriva agresorilor ruși. A fost anunțata semnarea unui acord conform caruia Londra va furniza…

- Romanii se numara printre clienții Revolut care folosesc intens aplicația de digital banking pentru a face investiții. In 2023, suma medie alocata tranzacționarii de acțiuni a fost de 1.640 de euro/ utilizator La fel ca cei mai mulți dintre clienții Revolut din UE, romanii au fost interesați mai ales…

- Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro) Peste 60.000 de firme au fost radiate in Romania in perioada ianuarie – noiembrie 2023, arata datele Oficiului National al Registrului Comertului (ONRC), citate de Agerpres. Cele mai multe radieri au fost inregistrate in București, Cluj, Constanța, Timiș și Iași, iar…