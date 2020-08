Tanarul de 25 de ani, din comuna Ghercesti, care a produs un accident mortal pe Centura de Nord a Craiovei, avea antecedente penale. In 2013, a fost condamnat intr-un dosar in care a fost acuzat ca si-a atacat tatal cu un cutit. In acelasi dosar a fost acuzat ca a distrus mai multe bunuri din casa bunicii sale, dar si ca a provocat un incendiu. Saptamana trecuta, pe 28 iulie, tanarul a intrat pe contrasens cu un si a lovit in plin un autoturism care circula regulamentar. In urma impactului violent au murit cei doi soferi, dar si o fetita de sase ani, pasagera in masina care circula regulamentar.…