- Șoferii din Spania au fost luați prin surprindere in trafic, dupa ce au intalnit un nou indicator rutier, care le-a dat batai de cap. Semnul rutier cu doua mașini și doua sageți incrucișate i-a facut pe mulți sa se intrebe ce rol are. Aceasta schimbare vine, in contextul, in care Direcția Generala de…

- Romanii care au permis de conducere pentru categoria B vor putea conduce, cu anumite conditii, si diverse tipuri de motociclete, a decis plenul Camerei Deputatilor, astazi, in calitate de camera decizionala. Astfel, cu 261 de voturi „pentru” si o abtinere, deputatii au aprobat proiectul de lege privind…

- Codul Rutier prevede faptul ca este interzis sa folosești folii auto in timpul deplasarii pe drumurile publice. Șoferii pot fi opriți in trafic daca nu respecta aceasta regula. Foliile auto sunt folosite, in general, pentru reducerea luminozitații in interiorul mașinii, intimitate sau pentur un aspect…

- Un proiect de lege prin care se dorește modificarea Codului Rutier a primit, saptamana trecut, aviz favorabil in Comisia pentru industrii si servicii din Camera Deputaților. Astfel, daca proiectul de lege va fi adoptat de Parlament, conducatorii auto vor fi obligați sa foloseasca luminile de intalnire…

- Șoferii care circula cu gemurile mașinii murdare risca sa fie amendați de polițiștilor rutieri. Amenzile pot porni de la 870 și pot ajunge la 1.160 de lei amenda, daca mizeria de pe geam obstrucționeaza vizibilitatea. Insa, Codul Rutier prevede ca amenda sa ramana la latitudinea polițistului rutier,…

