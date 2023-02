Chiar daca Drumul Național 57 este inchis in zona Berzasca, județul Caraș Severin, șoferii continua sa circule in continuare pe el. Insa, aceștia iși pun viața in pericol, deoarece, in zona cad stanci. Localnicii au inceput singuri sa adune pietrele de pe asfalt, arata imaginile Direcției de Drumuri și Poduri Timișoara ”Atenție! DN 57 ramane inchis in zona Berzasca, jud. Caraș-Severin! Alpiniștii contractați de antreprenorul lucrarii de stabilizare și consolidare a versanților au inceput de saptamana trecuta ranguirea. Aceasta activitate presupune punerea in siguranța a versantului pentru ca,…