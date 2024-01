Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe retelele sociale pentru ca a folosit un elicopter prezidential pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay intr-o provincie aflata la nord de capitala Manila, relateaza Reuters.Peste 40.000 de spectatori s-au indreptat…

- Barbatul a vopsit trotuarul cu doua dungi albe chiar sub un semn care interzice oprirea. Fotografiile au fost facute publice de un vecin suparat pe proprietarul mașinii. Potrivit acestuia, barbatul parcheaza de mai mult timp in zona, motiv pentru care a facut sesizari la poliție și a cerut primariei…

- Cel mai mare portavion american, Gerald R. Ford, se va intoarce in portul sau de origine, a anunțat luni, 1 ianuarie, Marina americana, ceea ce pune astfel capat misiunii portavionului in estul Mediteranei, care a fost desfașurat acolo in sprijinul Israelului dupa sangerosul asalt din 7 octombrie al…

- Un alt accident a avut loc, in aceasta dimineața, intre doua tiruri. In urma impactului, un sofer de TIR in varsta de 59 de ani a murit ars, dupa ce autotrenul la volanul caruia se afla a intrat in coliziune cu un altul, s-a rasturnat si cabina a fost cuprinsa de flacari.

- Gabriela și Ioan sunt parinții a 12 copii, iar de curand, cațiva dintre ei au fost luați de mascați. Cei doi spun ca, deși nu au condiții prea bune, iși iubesc copiii și fac mereu astfel incat sa le fie bine.

- Ucraina duce razboiul cu Rusia pe pamanturile din Africa: mercenarii Wagner, vanați de trupele speciale ucraineneForțele speciale ucrainene vaneaza mercenari Wagner in Sudan, transmite in exclusivitate publicația Kyiv Post, care publica in sprijinul acestui titlu doua videoclipuri in acest sens.Potrivit…

- Firmele și instituțiile publice, obligate sa amenajeze locuri de parcare speciale pentru gravide. Ce amenzi risca Firmele și instituțiile publice, obligate sa amenajeze locuri de parcare speciale pentru gravide. Centrele comerciale, supermarketurile, magazinele și instituțiile publice, care au mai mult…

- Un șofer din Cluj s-a saturat de condițiile oferite de parcarile administrate de primarie. Acesta reclama ca, deși autoritațile locale incaseaza taxele pentru locurile de parcare, condițiile oferite lasa de dorit. ,,Parking Negoiu!!! Luați masuri nu promisiuni ca OSA și iar OSA, in privința igienizarii…