Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 23 de ani din Chișinau a fost reținut, fiind suspectat de comiterea unui jaf. Victima, un barbat de 57 de ani, in timp ce se deplasa printr-un parc din capitala, ar fi fost agresat și jefuit. Suspectul l-ar fi lovit cu pumnii in fața, i-a sustras geanta in care se aflau acte, carduri bancare,…

- Un polițist local din Timișoara a fost accidentat la picioare de un șofer care a parcat neregulamentar. Acesta a fugit de organele legii, dar a fost gasit peste puțin timp intr-un imobil din municipiu.

- Un șofer de ride-sharig a incercat sa jefuiasca o farmacie din București, dar s-a speriat și a fugit. Barbatul a fost identificat și reținut de polițiști, informaza ȘtirileProTV. Un barbat de 33 de ani a fost reținut de polițiștii Secției 19 din Capitala, fiind acuzat de tentativa de talharie calificata,…

- Polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene au reținut pentru 24 de ore un barbat, in varsta 34 de ani, din județul Calarași, implicat intr-un acident rutier produs la data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 15.00, pe DN1C E576. Conform primelor cercetari derulate la locul evenimentului rutier…

- Bataie in traficul din București, dupa o incadrare greșita in trafic. Un barbat și o femeie au coborat dintr-o mașina și au sarit pe un șofer, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele. „Sub rafala de pumni, barbatul a cazut pe mașina mea”, a spus martorul care a filmat bataia. Unul dintre agresori…

- Un tanar de 22 ani, aflat la volanul unui autoturism BMW, a pierdut controlul volanului miercuri seara in Capitala, circuland cu viteza. Totul s-a intamplat, in jurul orei 19.30, in timp ce se deplasa pe bulevardul I C Bratianu din București, in zona intersecției Colțea, aflata sub dirijarea unui polițist…

- La data de 27 decembrie a.c., in jurul orei 20:30, politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Macin au fost sesizati telefonic de catre o femeie cu privire la faptul ca pe strada 1 Decembrie din Macin a avut loc un eveniment rutier soldat cu ranirea usoara a unei persoane care ulterior s a deplasat…

- Un moldovean in varsta de 30 de ani, anunțat in cautare internaționala in anul 2017, a fost reținut in timp ce intra in țara pe Aeroportul Internațional Chișinau. Potrivit poliției, individul este invinuit ca a atact și a batut un barbat in timp ce mergea pe o strada din Capitala, incercand sa-i sustraga…