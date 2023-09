Stiri pe aceeasi tema

- „Noaptea trecuta, in jurul orei 01.30, polițiștii din cadrul Poliției orasului Valenii de Munte au fost sesizați despre faptul ca pe strada Gorunului, din comuna Balțești a avut loc un accident rutier in care a fost implicat un singur autoturism.In baza sesizarii, polițiștii s-au deplasat la fața locului,…

- Un barbat cu permisul reținut din cauza drogurilor, prins din nou la volan drogat. Politistii din Oradea au retinut un sofer in varsta de 50 de ani pe care l-au prins drogat la volan de doua ori in ultimele trei luni, scrie News.ro. Prima data, barbatul, de 50 de ani, a fost depistat drogat la volan…

- Miercuri seara, in jurul orei 22.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Valenii de Munte, au fost sesizați despre faptul ca pe Drumul Național 1 A, in comuna Izvoarele ar fi avut loc un eveniment rutier intre doua autovehicule, soldat cu pagube materiale. Deplasați la fața locului, polițiștii au…

- In ziua de 8 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Buzau au reținut un barbat, in varsta de 46 de ani, din Buzau, sub aspectul savarșirii infractiunilor de, conducere sub influenta bauturilor alcoolice, conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de catre o persoana avand exercitarea…

- Șofer din Alba, prins cu o alcoolemie uriasa la volan, REȚINUT de polițiști: S-a ales cu dosar penal Șofer din Alba, prins cu o alcoolemie uriasa la volan, REȚINUT de polițiști: S-a ales cu dosar penal La data de 31 iulie 2023, in jurul orei 11.45, polițiștii din Teiuș au depistat un barbat de 43 de…

- Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost prins in trafic gonind cu o viteza mult prea mare. In dupa-amiaza zilei de vineri, polițiștii au prins pe drumul european 85, in apropiere de localitatea Spatarești, un autovehicul marca Mercedes Benz care circula cu 155 km/h, intr-o porțiune unde ...

- Un șofer din Alba cu permisul suspendat 120 de zile, prins de polițiști…la volan: Ce au decis magistrații Un șofer din Alba cu permisul suspendat 120 de zile, prins de polițiști…la volan: Ce au decis magistrații Un barbat din Alba a fost trimis in judecata de magistrații Judecatoriei Blaj pentru savarsirea…