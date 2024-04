Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 martie in jurul orei 22:20, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Radauți, Compartimetului Rutier, in timp ce se deplasau pe strada Piața Unirii la intersecția cu strada Bogdan Voda, au observat un autoturism ce se deplasa sinuos, avand direcția de deplasare dinspre strada Calea…

- Un sofer din Craiova a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce fost prins la volan avand o alcoolemie de 2,97 g/l si fara a avea permis, conform news.ro. Reprezentantii Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj au anuntat ca un barbat de 51 de ani din Craiova este cercetat pentru comiterea…

- Un barbat a fost prins de polițiști, la volan, sub efectul stupefiantelor, in Luna de Jos. Polițiștii au gasit și ,,marfa" in mașina.,,La data de 25 februarie a.c., in jurul orei 00.45, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit in trafic pentru verificari, pe DJ 161, in afara localitații Luna…

- La data de 25 februarie 2024, in jurul orei 00,30, polițiștii de ordine publica din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au depistat un barbat de 31 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma…

- Barbat de 38 de ani, din Alba Iulia, prins beat la volan, pe strazile din municipiu: Avea o alcoolemie de 1,41 mg/l Barbat de 38 de ani, din Alba Iulia, prins beat la volan, pe strazile din municipiu: Avea o alcoolemie de 1,41 mg/l La data de 2 februarie 2024, in jurul orei 03.30, polițiștii de ordine…

- La data de 2 februarie 2024, in jurul orei 03.30, polițiștii de ordine publica din Alba Iulia au depistat un barbat de 38 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza, din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului…

- La data de 27 ianuarie a.c. in jurul orei 19.35, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Turda – Biroul Rutier, au oprit pentru un control in trafic un barbat de 35 de ani, din municipiu. Polițiștii l-au testat pe acesta cu aparatul pentru detectarea substanțelor psihoactive, reieșind indicii cu…

- Barbat de 39 de ani, prins beat la volan, pe strazile din Craciunelu de Jos. A fost reținut de polițiști Barbat de 39 de ani, prins beat la volan, pe strazile din Craciunelu de Jos. A fost reținut de polițiști La data de 22 ianuarie 2024, polițiștii Secției 5 Poliție rurala Blaj au luat masura reținerii,…