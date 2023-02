Societatea Romana de Radiodifuziune va marca, in aceasta luna, un an de la invazia Ucrainei de catre Rusia, prin organizarea mai multor evenimente. Astfel, pe 25 februarie, un pictor ucrainean de 86 de ani, care a fugit de razboi cu doar o valiza in care si-a pus pensule, culori si panze, va urca pe scena Salii Radio pentru a picta in cadrul unui concert special. Pana pe 20 februarie, oricine are o valiza pe care nu o mai foloseste o poate aduce la sediul Radio Romania din Bucuresti, in semn de solidaritate cu suferintele poporului ucrainean. De asemenea, pe 23 februarie, la Sala Radio va fi vernisata…