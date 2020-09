Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui a dispus, marti, efectuarea de verificari prin Compartimentul Control Intern, cu privire la modalitatea indeplinirii atributiilor de serviciu in cazul unor politisti care asigurau escorta unui cetatean dupa ce acesta a reusit sa scape de…

- Situație alarmanta facuta publica de candidatul ALDE la Primaria Sectorului 5. Acesta a publicat imagini cu un barbat inarmat, intalnit pe strada in timpul campaniei electorale. "Amenințari/intimidare? In fiecare zi suntem pe teren in toate zonele din sector. Tot aud in ultima…

- Un apel la 112 a anunțat joi in jurul orei 13 faptul ca un barbat a cazut de la inalțime. Incidentul s-a produs in zona industriala de la intrarea in Dej, pe str. Henri Coanda. Din primele informații, este vorba despre un barbat in varsta de aproximativ 25 de ani, care a cazut de pe …

- Impuscarea lui Blake, un tanar de 29 de ani, care acum este in stare grava, a determinat proteste duminica in Kenosha, la aproximativ 50 de kilometri sud de Milwaukee, unii manifestanti aruncand cu pietre si arzand vehicule, potrivit informatiilor aparute in mass-media locale, transmite Agerpres.…

- Caz iesit din comun la Ocnita. Un barbat de 32 de ani a fost gasit mort pe marginea unui drum din satul Mihalașeni. Informatia a fost confirmata pentru PUBLIKA.MD de catre ofiterul de presa al inspectoratului din politiei in teritoriu, Svetlana Talpa.

- Politia Capitalei informeaza luni ca se efectueaza verificari la Curtea de Apel Bucuresti, dupa ce un barbat a anuntat la 112 ca in cladirea instantei se afla un dispozitiv exploziv. ''Astazi, in jurul orei 11,10, un barbat a anuntat prin apel la 112 ca la Curtea de Apel Bucuresti se afla un dispozitiv…

- "Astazi, la ora 14:30, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a fost sesizata prin apel pe 112, de catre receptia unui hotel, cu privire la faptul ca un barbat, ce era cazat intr-o camera, a cazut de la un etaj superior, decedand", a transmis, vineri, Politia Capitalei. Cazul…