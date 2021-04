ȘOCANT! Bărbat mort după o banală operaţie la amigdale. „I-a fost tăiată carotida” Acuzații grave de malpraxis la adresa unor medici craioveni dupa ce un barbat a murit la doar o saptamana de la operația de amigdalita. Se pare ca i-a fost taiata artera carotida, potrivit necropsiei. Pacientul a mers la o clinica privata sa se opereze pentru ca la Spitalul de Urgenta i s-a spus ca nu […] The post ȘOCANT! Barbat mort dupa o banala operatie la amigdale. „I-a fost taiata carotida” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- In urma cu trei saptamani, Claudiu Dinca a ajuns la Spitalul de Urgenta din Craiova si a fost diagnosticat cu amigdalita acuta. Barbatul a stat internat in spital 5 zile. ”A fost externat, i s-a dat un tratament si i s-a spus sa mearga sa-si scoata amigdalele la o clinica privata pentru ca in spitalul…

