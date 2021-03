ȘOC pentru ȘOFERI! Vor fi interzise mașinile diesel și cele pe benzină Noua state membre ale UE au transmis miercuri, 10 martie, ca autoritațile europene ar trebui sa stabileasca o data pentru interzicerea vanzarilor masinilor echipate cu motoare diesel sau pe benzina in blocul comunitar, in vederea alinierii sectorului transporturilor la obiectivele climatice, conform reuters.com. Putem EVITA restricțiile noi! Un medic a spus ce trebuie sa facem Conduse de Danemarca si Olanda, tarile au trimis CE o scrisoare cerand politici ambitioase la nivelul UE pentru a limita emisiile de gaze din sectorul transporturilor. Printre aceste politici se afla stabilirea unei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

