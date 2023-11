Stiri pe aceeasi tema

- Gareth Southgate (53 de ani), selecționerul naționalei Angliei, a explicat motivul pentru care Raheem Sterling (28 de ani), extrema lui Chelsea, nu a fost convocat pentru meciurile cu Malta și Macedonia de Nord, din preliminariile EURO 2024. Pe 17, respectiv 20 noiembrie, naționala Albionului joaca…

- Raheem Sterling, atacantul lui Chelsea, a fost omis din nou de selectionerul Angliei, Gareth Southgate, care a anuntat joi lotul pentru meciurile cu Malta si Macedonia de Nord din preliminariile EURO 2024, informeaza Reuters.Sterling, cu 82 de selectii la prima reprezentativa, candva titular pentru…

- Patru barbati au fost pusi sub acuzare pentru furtul unei toalete din aur de 18 carate dintr-un palat din sudul Angliei, unde era pastrata ca exponat de arta inaintea unui jaf care a avut loc in 2019, au anuntat luni procurorii britanici, potrivit Reuters. Acea toaleta complet functionala, in valoare…

- Nationala de rugby a Angliei a terminat pe locul al treilea la Campionatul Mondial din Franța, dupa ce s-a impus in finala mica impotriva Argentinei, scor 26-23 (16-10). Invingatorii au punctat prin Ben Earl (8′), Theo Dan (44′) – eseuri, Owen Farrell (9′, 45′) – transformari, Owen Farrell (3′, 13′,…

- Gareth Southgate, selecționerul Angliei, i-a luat apararea mijlocașului Jordan Henderson (33 de ani), dupa ce acesta a fost huiduit pe Wembley, la meciul cu Australia. Anglia a caștigat amicalul cu Australia, scor 1-0. Capitanul englezilor, in absența lui Harry Kane, a fost apostrofat de o parte a publicului…

- Atanas Trica, atacantul de 19 ani al naționalei U20, a reușit, in victoria contra Angliei (2-0), cel mai important gol al sau la nivel internațional. Nepotul lui Ilie Balaci a inscris din penalty impotriva selecționatei „Albionului”, acesta fiind primul sau gol pentru reprezentativa sub 20 de ani. ...

- Selectionerul echipei de fotbal a Angliei, Gareth Southgate, a condamnat tratamentul batjocoritor la adresa fundasului Harry Maguire, autorul unui autogol in meciul amical cu Scotia (3-1) de la Glasgow, transmite AFP.Fundasul lui Manchester United a jucat al 59-lea sau meci in tricoul Angliei, dar…

- Echipa nationala de fotbal a Angliei a incheiat la egalitate, sambata, in deplasare, scor 1-1, meciul disputat in compania reprezentativei Ucrainei, in grupa C a calificarilor la Euro 2024, potrivit news.ro.Ucraina a infruntat Anglia la Wroclaw, in Polonia, si a deschis scorul parin Zinchenko, in…