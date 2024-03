Stiri pe aceeasi tema

- AUR susține, sambata, intr-un comunicat de presa ca „grofii de la Viena” umilesc Romania prin intrarea in Schengen doar cu spațiul aerian si naval și ca negocierile reprezinta un „transfer sub santaj a bogatiilor naturale ale Romaniei catre Austria”, conform News.ro. ”Pe 31 Martie romanilor li se…

- Ce se intampla daca tot ce exista in lumea noastra are un suflet și o minte? Daca fiecare birou, scaun și planta in ghiveci are un flux conștient de ganduri? Aceasta este ideea de baza din spatele panpsihismului, o teorie avansata pentru prima data la sfarșitul secolului al XVI-lea de Francesco Patrizi.…

- Gara orașului Simeria din Hunedoara, veche de un secol și jumatate, se afla in șantier de un an, iar lucrarile o vor transforma intr-una dintre cele mai moderne stații feroviare din Romania.

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț (L2) a obținut un rezultat de egalitate in primul meci amical din cantonamentul din Antalya (Turcia). Partida disputata joi, 1 februarie, contra formației germane FC 08 Homburg (amatori) s-a incheiat cu scorul de 2-2 (2-2). Au marcat: Core (6) și Cortelezzi (45)/Harres (8)…

- „Legatura lui Alexandru Ioan Cuza cu Deva este foarte interesanta. In Transilvania, care pe vremea aceea facea parte din Imperiul Austro-Ungar, putine orase se pot lauda cu asa ceva – ca au avut privilegiul sa il gazduiasca pe Alexandru Ioan Cuza”, povesteste profesorul de istorie dr. Liviu…

- Poetul Mihai Eminescu, s-a nascut la Botosani pe 15 ianuarie 1850, pe o vreme geroasa, in casa tatalui sau, caminarul Gheorghe Eminovici. Dupa o copilarie idilica la Ipotesti, poetul a urmat gimnaziul la Cernauti si a batut tara insotind trupele de actori, indragostit de teatru si de actrite. A studiat…

- Compania de stat Transelectrica a pierdut un nou litigiu la Centrul de Arbitraj de la Viena. Jean Valentin Comanescu, fost membru in Consiliul de Supraveghere, a avut caștig de cauza, urmand sa fie despagubit cu peste 800 mii lei, plus accesorii, reprezentand compensații pentru faptul ca a fost revocat…

- ”Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) va fi prezent, in anul ce va urma, la 16 targuri nationale si internationale de turism. Pavilionul national, in cadrul caruia vor putea fi prezenti reprezentanti ai asociatiilor, federatiilor si organizatiilor de profil, ai Organizatiilor…