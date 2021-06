Stiri pe aceeasi tema

- Vulpița de la Acces Direct a reușit sa ne surprinda din nou! Veronica Stegaru a postat prima imagine cu ea, dupa ce a nascut, iar fanii au ramas fara cuvinte. Din cate puteți observa in imaginea din galeria foto, soția lui Viorel Stegaru a slabit spectaculos și arata incredibil! Ipostaza cu care i-a…

- Veronica Stegaru și soțul ei, Viorel, au devenit cunoscuți unei țari intregi, dupa ce cazul lor a fost prezentat la Acces Direct. Ușor-ușor, lucrurile au evoluat, iar cei doi au devenit adevarate personaje. Viața li s-a schimbat complet, in ultimii doi ani, și au ajuns sa fie cunoscuți de o țara intreaga.…

- Vulpița de la Acces Direct și-a surprins din nou fanii. Cu puțin timp inainte de a-l aduce pe lume pe cel de-al doilea copil al sau, Veronica Stegaru a poftit la... clatite. Zis și facut! Soția lui Viorel s-a pus pe gatit și a impartașit imaginea cu cei din mediul online. Tanara din Blagești va naște…

- In urma cu un an Vulpița de la Acces Direct a lansat prima sa melodie in colaborare cu Axinte, insa daca ea s-a bucurat din plin de reușita, cunoscutul artist nu e tocmai incantat. A spus vorbe grele despre colaborarea cu ea.

- A nascut sau nu Vulpița de la Acces Direct? Aceasta a devenit una dintre cele mai controversate intrebari in randul internauților. Totul a pornit dupa ce Veronica Stegaru, tanara din Blagești, a postat de mai multe ori o imagine cu un bebeluș pe rețelele de socializare. Iata care este, de fapt, adevarul.…

- Chiar daca nu mai sunt prezenți in platoul Acces Direct, Veronica și Viorel pastreaza o legatura stransa cu fanii lor prin intermediul rețelelor de socializare. Vulpița le-a dat o veste bomba internauților, dezvaluindu-le cine vor fi nașii de botez al baiețelului ei și a soțului sau, dupa ce tanara…