In perioada 8-10 martie 2024, echipa de robotica SnakeTech, de la Colegiul Național Petru Rareș, a participat la Iași la etapa regionala a competiției BRD First Tech Challenge Romania, unde au participat 48 de echipe din regiunea Moldova și nu numai, insa doar 16 s-au calificat mai departe. BRD First Tech Challenge Romania este cea […]