- ■ un șofer de 28 de ani a intrat cu autoturismul in gardul unei societați comerciale din zona Polirom ■ polițiștii au inregistrat evenimentul drept tamponare ușoara ■ Un eveniment rutier s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de 5 februarie, in Roman, pe strada Chimiei, in zona industriala, care duce spre…

- ■ in condițile in care medicii sunt suprasolicitați, nu mai vor sa faca garzi ■ exista situații in care se apeleaza la colaborari cu doctori din alte orașe ■ secția cu cei mai puțini medici e Radiologia ■ Marea provocare a conducerilor de spitale este aceea de a acoperi toate garzile, lucru destul de…

- ■ deputatul PNL Laurențiu Leoreanu, insoțit de primarul Leonard Achiriloaei, a participat la o noua intalnire cu managementul firmei ApaVital ■ aceasta a avut loc joi, 22 februarie 2024, la Iași ■ s-a discutat despre accesarea de fonduri de mediu in vederea schimbarii rețelelor de apa și canalizare…

- ■ lucrarile de scoatere din albia Siretului a resturilor podului de la Luțca, prabușit in iunie 2022, au costat 6.153.906 de lei ■ valoarea estimata pentru construcția unui nou pod este de 37.392.709 lei ■ Reprezentanții Consiliului Județean Neamț au remis, la solicitarea redactorilor Monitorul, un…

- ■ intrecerea a adunat la start 430 de copii de la diverse cluburi din Moldova ■ „Avem incredere ca fiecare copil a plecat de la Roman bucuros de momentele petrecute. A fost cel mai «bogat» festival de minihandbal pe care l-am organizat vreodata“, a declarat Gheorghe Paisa, director executiv DJS Neamț…

- ■ in cele cateva zile de vreme rea, la Secția Ortopedie a Spitalului au fost internate 105 cazuri de fracturi ■ primarul Leonard Achiriloaei se arata parțial mulțumit de modul in care operatorul de salubritate a degajat zapada ■ un impediment in lucrarile de deszapezire l-a reprezentat modul haotic…

- ARHIEPISCOPIA IAȘILOR din cadrul MITROPOLIEI MOLDOVEI și BUCOVINEI, cu sediul in județul Iași, municipiul Iași, b-dul Ștefan cel Mare și Sfant, nr. 16, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare, respectiv continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare, in…

- ■ cazul deosebit s-a petrecut la Roman, fetița avand 2,9 kilograme ■ au mai fost aduși pe lume alți patru „Craciunei” ■ in ultimele zile, unitatea sanitara romașcana a fost luata cu asalt de bolnavi ■ In perioada 22 decembrie – 27 decembrie, Spitalul Municipal de Urgența (SMU) Roman a fost luat cu asalt…