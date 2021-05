Smiley, noi detalii despre fiica lui și a Ginei Pistol Invitat in platoul emisiunii La Maruța, Smiley (37 de ani) a oferit noi detalii despre fiica lui și a Ginei Pistol (40 de ani), Josephine Ana (2 luni și jumatate). Prezentatoarea TV a nascut prin cezariana pe 9 martie 2021. Smiley, noi detalii despre fiica lui și a Ginei Pistol „Josephine are 2 luni și jumatate. Cand am plecat de acasa, ne-am jucat, am gangurit un pic, mi-a zambit, zambetul ala fara dinți. Pleci de acasa parca pregatit de orice, poate sa se intample orice ca nu are ce sa fie rau. Piciorul ei e cat degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdata, pentru ca nu are culoarea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

