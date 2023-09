Smiley „a călcat-o” prea tare și a rămas fără permis de conducere Dupa ce și-a „Pierdut buletin”, spre incantarea miilor de fani, Smiley a ramas și fara permis de conducere. Și nu e vorba despre un șlagar nou, ci despre spaima șoferilor – RADAR. Un drum de week-end la Tulcea l-a lasat pe Smiley pieton pentru 90 de zile. Plus o amenda de 1300 de lei, pentru ca a apasat pe pedala mai mult decat prevede legea. Artistul a fost surprins de RADAR pe drumul Agighiol-Tulcea, in zona cunoscuta generic sub numele „Stațiunea cartofului”, unde exista o limitare de viteza de 50 km/h. Se pare ca Smiley nu a vazut-o, sau a ignorat-o, pentru ca avea o viteza cam mare, respectiv… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

