Slujba de Inviere la Vatican (video)

In urma cu putin timp, Suveranul pontif, a inceput la Vatican, slujba de Inviere.Sarbatoarea Invierii Domnului este celebrata, in acest an, de Biserica Romano Catolica, duminica, 12 aprilie.In acest an, in timpul veghii din Sambata Sfanta, la ora 21.00 22.00 ora Romaniei , la bazilica Sfantul Petru din Vatican nu se vor celebra botezuri. Ceremonia initiala cu focul va avea loc in spatele Altarului Marturisirii. Nu vor fi lumanari pentru cei prezenti si cantarea celor trei invocatii lumen Christi ...