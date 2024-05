Stiri pe aceeasi tema

- Peste 79% dintre romani intentioneaza sa isi petreaca Sarbatorile Pascale acasa, in familie, iar 75% vor sa participe la slujba de Inviere din acest an, conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research, relateaza Agerpres.„Ca o tendinta notabila, observam o crestere semnificativa in procentul…

- Peste 79% dintre romani intentioneaza sa isi petreaca Sarbatorile Pascale acasa, in familie, iar 75% vor sa participe la slujba de Inviere din acest an, conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research. De asemenea, 32% dintre romani considera ca Pastele este mai mult despre conexiunea si comunicarea…

- Cuplul prezidențial a fost nelipsit de la slujbele religioase organizate cu ocazia Sarbatorilor Pascale, in weekendul 30-31 martie 2024. Tinutele alese de Carmen Iohannis pentru slujba de Inviere si prima zi de Paste au atras privirile, insa nu neaparat in mod pozitiv. Cum s-a imbracat Prima Doamna.…

- Presedintele Klaus Iohannis a mers sambata seara, impreuna cu sotia sa, Carmen Iohannis, la slujba de Inviere care are loc la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu, el transmitandu-le crestinilor care sarbatoresc Pastele catolic sarbatori fericite, in liniste in pace, cu familia si cu prietenii.…

- Parintele Pimen vine cu sfaturi matrimoniale intr-un moment in care tot mai multe cupluri se despart: 'Toate au ajuns de unica folosinta'Preotul Pimen Vlad are sfaturi matrimoniale si o terapie de cuplu bisericeasca inedita care chiar ar putea da roade in caz de probleme in casnicie.Parintele…

- Vacanța de Paște pentru elevi in 2024 va acoperi perioada Sarbatorilor Pascale ortodoxe, incepand cu data de 27 aprilie și terminandu-se pe 7 mai. Aceasta decizie vine in urma ajustarilor facute de Ministerul Educației pentru a asigura imbinarea corespunzatoare a sarbatorilor religioase cu vacanțele…